Dwaalhaas leeft niet van maar wel dankzij zijn kunst: ‘Dingen hoeven niet veel te kosten’

Het is het niet lastig te raden welk huis in de Edisonstraat van hem is. Het begint al in de voortuin met een schoolpleinbasket en bonte koe, allebei geschilderd in de voor hem zo kenmerkende stijl van felle kleuren en veelal zwarte strepen. Hans de Waal beperkt zich niet tot het doek. In zijn uitpuilende huis ook beschilderde gitaren, fietsen en drankflessen. Zijn schuur fungeert als kringloop. "Als ik iets niet verkoop, maak ik er iets nieuws van."