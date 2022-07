Dwalen door een labyrint met muziek of een mantra van Lady Aïda in je oren, dat kan straks in het Philips de Jonghpark

Ron van der Sterren is de voorzitter van de stichting Rebelbass, ook de naam van Aïda’s website. Zittend in het park vertelt hij over Aïda’s wens. ,,Ze was ziek en dat was maar in een hele kleine kring bekend. Ze wilde nog graag iets nalaten, geen boek of zo, maar iets waar de stad iets aan zou hebben. Toen kwamen we op een labyrint. Dat komt er nu, in het Philips de Jonghpark. Met geld van de opbrengst van haar enorme platencollectie en Cultuur Eindhoven, in ruil voor tien jaar onderhoud.” In totaal gaat het 35.000 euro kosten.