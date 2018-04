'Dwangarbeid' voor doodslaan stinkdier in Eindhoven

VideoEINDHOVEN - De worsteling met een stinkdier in zijn tuin vorige zomer krijgt nog een staartje voor Ton van der Zanden. Niet alleen besloot het Openbaar Ministerie hem te vervolgen voor dierenmishandeling omdat hij het beest had doodgeslagen, de rechter veroordeelde de Eindhovenaar daadwerkelijk: zestig uur taakstraf waarvan dertig voorwaardelijk. Daarnaast was de rechtszaak deze week ook nog op tv te zien in het nieuwe RTL-programma Voor De Rechter. Van der Zanden gaat in hoger beroep.