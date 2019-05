Dwangsom dreigt voor pizzeria Papa John's in Eindhoven

Buren van het in maart geopende pizza afhaalpunt dienden klachten in bij de gemeente over geluidsoverlast, veroorzaakt door de afzuiging van Papa John's. Deze installatie komt met een rooster uit op enkele meters afstand van een appartementengebouw aan de Catharinastraat. Vooral de bewoonster die pal naast de achterkant van de pizzeria woont -Margriet Aukes- klaagt steen en been over het geluid dat te horen is van elf uur 's ochtends tot elf uur 's avonds.