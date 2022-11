Dwangsom voor Asfalt Centrale Eindhoven op losse schroeven, maar niemand weet precies waarom

Kunststuk­jes Rottier helpen FC Eindhoven aan zege op Telstar

Het spektakel zat vrijdagavond in de staart, na een taaie tweede helft. Namens FC Eindhoven, dat halverwege verdiend met 1-0 leidde, gooide Evan Rottier het duel met Telstar definitief in het slot. In de laatste minuten bepaalde de aanvaller met een knappe assist én wondergoal de eindstand op 3-0, in de 98ste editie van De Klassieker.

18 november