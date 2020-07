Dwarsdenker Guido Weijers: ‘Ik wil niet bevriezen als de pleuris uitbreekt’

Vakantieherinnering Lake Wakatipu in Nieuw-Zee­land: een herinne­ring om in te lijsten

11:26 De kont van de budgetcamper raakt bijna het blauwste meer, en er loopt een rilling over mijn rug. Dat paradijs in mijn zijspiegel is geen illusie of tv-beeld. Het is vandaag onze slaapplek en voor altijd een herinnering.