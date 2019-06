Dynamo Dave kleurde in Eindhoven zijn jongensboek maar stapt nu uit arena

Met de linkerarm die vol tatoeages zit wijst hij naar het bureau vol flessen drank, kaarten en andere cadeau's. Een dag eerder heeft hij afscheid genomen van wat tien jaar lang zijn leven was. ,,Dat was best wel emotioneel ja. Je bent hier echt Dynamo. Je leeft midden tussen de subculturen en hebt echt een netwerkfunctie in de stad. Ook als ik hier het jongerencentrum uitliep was ik nog Dave van Dynamo.”