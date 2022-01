Dynamo hiphopt tegen coronabeleid

Schrik van Eindhoven in hoger beroep: ras­ta-overvaller kreeg de maximale straf

DEN BOSCH – Eindhoven leek begin 2019 gevangen in een horrorfilm. Angst hing haast tastbaar in de straten. Mensen durfden geen boodschappen te doen. Politievakanties werden ingetrokken, agenten stonden in hun vrije tijd te posten bij buurtsupers. De Jumbo vroeg in een paginagrote advertentie haar klanten om uit te kijken. Het gevaar had een naam: de rasta-overvaller.

16 januari