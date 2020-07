Dynamo Metal Fest volgend jaar in augustus op kunstijsbaan in Eindhoven

Parkeerver­war­ring: gratis parkeren, maar niet aan de overkant van de straat

18:25 EINDHOVEN - Automobilisten die in de Eindhovense Willem de Rijkelaan, tussen de Graaf Adolfstraat en de Sophia van Wurtemberglaan willen parkeren, kunnen dat het best doen aan de zuidzijde. Want daar is het gratis. In tegenstelling tot de andere kant van de straat. Maar dat moet je dan wel weten.