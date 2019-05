Dynamo Metalfest op kunstijsbaan Eindhoven duurt dit jaar twee dagen en wil camping op Eikenburg

De gemeente Eindhoven laat desgevraagd weten dat de aanvraag in behandeling is. Woningcorporatie Trudo, op wier terrein de camping zou moeten komen maar waar ook gewoond wordt, benadrukt tegelijkertijd dat ook zij nog geen groen licht heeft gegeven voor een kampeerterrein voor minimaal vijfhonderd tentjes.

Desondanks is de organisatie -Loud Noise in samenwerking met Dynamo- deze week al gestart met de kaartverkoop. ,,Voorbarig? Daar heb ik geen antwoord op”, zegt woordvoerder Rob van der Donk van Loud Noise. Hij is ervan overtuigd dat de plannen doorgaan en dat de officiële goedkeuring snel zal afkomen. Dynamo Metalfest vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats, op de buitenbaan van het IJssportcentrum. De camping -als die er komt- opent op vrijdagmiddag en wordt op zondag weer opgedoekt.

Bewoners

Volgens een woordvoerder van Trudo wordt er nog overlegd met de bewoners van de appartementen, onder meer over de voorwaarden die verbonden worden aan de camping en zijn honderden gasten. ,,We wachten hun reacties af en komen hier volgende week op terug”, zegt hij. Van der Donk zegt de reacties van gemeente en Trudo niet te begrijpen en is ervan overtuigd dat de camping in kannen en kruiken is: ,,Wij zouden dit anders toch niet al aankondigen op onze site?”

Dynamo Metalfest groeit gestaag. Vorig jaar bezochten 9.500 liefhebbers het toen nog ééndaagse festival op de buitenbaan van het IJssportcentrum aan de Antoon Coolenlaan. ,,Die twee dagen hadden we al een paar jaar langer op het oog. Het is geen directe doelstelling van ons om alleen maar groter te groeien, maar er is wel vraag naar meer. En dus ook naar een camping. Veel gasten verblijven in Van der Valk Hotel Eindhoven, maar dat zit dit jaar al flink vol, vanwege een sportevenement in dat weekend.”

De organisatoren willen een kampeerterrein met minimaal vijfhonderd plekken. Maar eigenlijk is zelfs een camping met plek voor duizend tenten volgens Van der Donk nog aan de krappe kant. De overlast voor de omwonenden zal ‘zeer beperkt’ zijn, verwacht hij. Op de camping mag geen lawaai worden gemaakt, luid versterkte muziek is uit den boze en er zullen beveiligers worden ingezet om op naleving van de spelregels toe te zien. ,,Eikenburg is een rustige omgeving en dat moet vooral zo blijven. Er zal streng worden gecontroleerd.”

Aanvankelijk was de oude ligweide bij het voormalige zwembad De Tongelreep als kampeerlocatie in beeld, maar volgens de organisator bleek dat uiteindelijk toch geen optie. Het terrein is kwetsbaar: vanwege de lage grondwaterstand ter plekke zou het gras zich moeilijk -of niet- herstellen van het verblijf van honderden campinggasten.