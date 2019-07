Dynamo Metalfest weet nog steeds fans uit hele land naar Eindhoven te trekken

Auto brandt uit in Eindhoven, politie vermoedt brandstich­ting

20 juli EINDHOVEN - Aan het Frederik van Eedenplein in Eindhoven is zaterdagavond rond 20.30 uur een auto in brand gevlogen. De politie vermoedt brandstichting en is op zoek naar een verdachte die na de brand op de vlucht sloeg.