E-bike steeds populairder bij jeugd: voor de prijs hoef je niet meer zelf te fietsen

EINDHOVEN - Steeds meer jongeren stappen over op een elektrische fiets blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook fietsenhandelaren en scholieren uit deze regio herkennen dit beeld. ,,Alleen van ouderen krijg ik nog commentaar.”

Met hun e-bikes in de hand staan Roel en Joost Claassen voor de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein. Ze maken zich klaar voor de terugreis naar hun woonplaats Beek en Donk, waarvoor Roel de e-bike van zijn moeder geleend. Joost heeft sinds kort zijn eigen exemplaar.

,,Ik heb hem een half jaar geleden gekocht omdat ik iedere ochtend 15 km naar werk fiets.” De e-bike, die meer dan 1000 euro kostte, betaalde hij uit eigen zak. ,,Ik heb er lang voor gespaard maar het is een mooie investering.” Net als veel leeftijdsgenoten verkoos de 16-jarige scholier een e-bike boven een brommer. ,,Je hebt er geen rijbewijs voor nodig en krijgt toch nog iets van beweging.” Joost volgt een opleiding tot elektricien, waarvoor hij 1 dag in de week les krijgt. ,,Ook andere klasgenoten hebben een e-bike omdat ze van ver moeten komen.”

Waarderen

In 2018 werden er voor het eerst meer elektrische fietsen dan ‘gewone’ fietsen verkocht. Waren het tot voor kort vooral ouderen en echtparen die je zonder enige inspanning voorbij zoefden op het fietspad, nu lijkt ook de jeugd het gemak van de e-bike te waarderen. Bij een onderzoek van stichting Team Alert onder zo’n 500 jongeren liet een derde weten een elektrische fiets te bezitten. Belangrijkste redenen: het is minder vermoeiend en het gaat een stuk sneller. Veel fietsen met trapondersteuning gaan tot zo’n 25 km per uur.

Fietsenhandelaar Jan van den Borne van Used E-bike in Bladel onderstreept dat het allang niet meer louter ouderen zijn die langskomen in zijn zaak. ,,Ik zie de klanten steeds jonger worden. Jongeren schamen zich niet meer om ermee rond te rijden.” Als Joost ooit al een opmerking krijgt over zijn vervoersmiddel, is dit nooit van leeftijdsgenoten maar juist van ouderen. ,,Zij zeggen dan dat ik nog zo jong ben. Als ik dan uitleg dat ik dagelijks 30 km moet fietsen, snappen ze me wel.”

Ook Richard Maas van Richard Maas Tweewielers in Eindhoven ziet dat kinderen op steeds jongere leeftijd aan een e-bike beginnen. ,,Soms krijgen ze de keuze: op hun 16e een brommer of met 14e een e-bike.” In eerste instantie verkocht hij er vooral aan de jeugd uit de dorpen, die dagelijks flink wat kilometers moeten afleggen. ,,Maar zodra hun vriendjes er een hebben, willen de kinderen dat hier ook.” Ook speelt volgens Maas mee dat het voor een steeds grotere groep betaalbaar wordt. ,,Vanwege de populariteit zijn er nu ook veel tweedehandse in omloop, al beginnend vanaf 500 euro.” Wie een nieuwe fiets wil, is in veel gevallen duurder uit. ,,Voor de prijs hoef je inderdaad niet meer zelf te fietsen.”

Zomer

De meeste e-bikes worden steevast verkocht in de zomer. Maas beleeft al sinds de corona-uitbraak gouden tijden. ,,Normaal piekt de verkoop al in de vakanties. Nu zag je ook dat mensen niet weggingen en daarom een fiets kochten.”

De handelaren mogen dan blij zijn met deze nieuwe doelgroep, dit geldt niet voor het fietsverzekeringsbedrijf Unigarant van de ANWB. Elektrische fietsen van jongeren worden drie keer vaker gestolen dan van ouderen. 55-plussers zetten hun e-bike vaker veilig op slot in een schuur of berging, terwijl scholieren zo’n fiets bijvoorbeeld vaker in de stad neerzetten bij het stappen. Vorig jaar werden er bijna de helft meer elektrische fietsen gestolen. Want de e-bike wint niet alleen bij jongeren aan populariteit.