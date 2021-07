E-moves in Woensel-West: ‘Ik kom eigenlijk voor de bejaardenhiphop’

EINDHOVEN - Je eerste dansmoves leren tijdens de breakdanceworkshop, samen met een oud-stadsdichter een wijkgedicht schrijven of erachter komen hoe jonge graffiti-artiesten in Slovenië werken. Tijdens de open dag van urbanorganisatie Emoves was zondagmiddag vanalles te beleven op het Edisonplein.

Een van de deelnemers aan de workshop breakdancing zondagmiddag op het Edisonplein valt lichtelijk uit de toon. Zelfs wanneer hij diep door zijn knieën gaat om de oefening van Arjuna Vermeulen na te doen, torent hij nog hoog boven de anderen uit. Volgens Rozan van Dooremalen van Emoves gaat het om een omwonende die vanochtend voorbij liep tijdens de opbouw. ,,Hij zat eigenlijk midden in een verhuizing maar nadat ik hem vertelde over onze openingsactiviteit, meldde hij zich meteen aan voor de breakdanceworkshop.”

Baggy broek en basketbalshirt

Wel waarschuwde ze dat de rest van de breakdancecrew vooral uit kinderen uit de wijk zou bestaan. Dat bleek geen punt. Net voor aanvang stapt de bewoner binnen; helemaal in stijl gekleed in een baggy broek en basketbalshirt.

Ook de 70-jarige Joke Frencken is nieuwsgierig geworden door de flyer die alle omwonenden onlangs in de bus kregen. ,,Ik kom hier voor de bejaardenhiphop”, grapt ze. Maar omdat die workshop niet op de lijst staat, sluit ze aan bij ‘Street Poetry’ van voormalig stadsdichter Jessica Bartels. Samen maken ze een gedicht over de wijk waar Bartels de eerste 7 jaar van haar leven woonde.

Urban is de laatste jaren een verzamelnaam geworden voor alles waar de stadse jeugd zich mee bezighoudt. Van muziek en streetart tot sporten als skaten en BMX’en. Maar Emoves is blij dat vandaag ook andere generaties zich laten zien. ,,Ons doel is om iedereen kennis te laten maken met de Eindhovense urbanscene”, vertelde Van Dooremaleneerder. Dit was in april, vlak nadat ze de sleutel kregen van hun tijdelijke onderkomen aan het Edisonplein, waar ze in ieder geval blijven tot hun nieuwe kantoor in skatehal Area51 klaar is. ,,Vandaag hebben we eindelijk de kans om ons te presenteren aan de buurt.”

Vanaf 13.00 uur kan iedereen zich inschrijven voor verschillende workshops. Ook is aan de overkant van het plein een woning ingericht als expositieruimte. Hier hangt het werk van Bram Baroem, een van de drie talenten in urban art, die onlangs werd uitgekozen voor de UC Masters, een talentontwikkelingstraject van Emoves. Nu heeft hij met Jasper van Es een persoonlijke coach, die hem helpt zijn naam als artiest te vestigen. Het eerste wat die deed, was Bram op het vliegtuig zetten naar Ljubljana - de hoofdstad van Slovenië- voor een streetartfestival, zijn favoriete onderwerp om te fotograferen. ,,Uiteindelijk heb ik daar een lokale graffiticrew gevolgd toen ze ’s nachts op pad gingen.”

Takken in plaats van spuitbussen

Toch zie je de jonge Slovenen op de foto’s vooral met takken in de weer in plaats van spuitbussen. ,,Om hogerop te kunnen komen, besloten ze om zelf een ladder te maken.” Uiteindelijk stelde hij dit moment centraal in de serie om zo te laten zien hoe anders het er elders aan toe kan gaan. Tussen de foto’s van jongens met zakmessen in een donker Sloveens bos hangt ook de houten ladder. ,,Die heb ik in het vliegtuig mee terug genomen.”