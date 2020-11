Easy homecooking van restaurant Dijk 9 in Eindhoven maakt belofte waar

Tienduizen­den werkenden in Zuid­oost-Bra­bant in hoeken waar de klappen vallen: ook vaste banen op de tocht

31 oktober EINDHOVEN/HELMOND - Een sluiting, stilgevallen verkoop of een opgedroogde stroom reserveringen: corona raakt ons bijna allemaal. Bijna een kwart van alle werkenden in de regio werkt in fors krimpende sector, zoals de horeca, de uitzendbranche, winkels of de autohandel. Het gaat om ruim 77.000 mensen die een grotere kans lopen om de komende tijd hun baan te verliezen.