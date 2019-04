Eazzypark: 'Parkeerflat Eindhoven Airport is helemaal niet nodig'

EINDHOVEN - Een parkeerflat bij Eindhoven Airport met 4200 plekken is niet nodig. Parkeerbedrijven rondom de luchthaven beschikken over ruim voldoende capaciteit, zegt althans parkeerbedrijf Eazzypark.

Eindhoven Airport heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een tien etages tellende parkeertoren op zijn terrein P5. Volgens berekeningen in opdracht van de gemeente Eindhoven dreigt de komende jaren een tekort te ontstaan. Dat staat los van de vraag of Eindhoven Airport verder mag groeien of niet. Het tekort is te ondervangen met de parkeerflat. Bij de berekeningen die dat tekort aantonen, is de capaciteit van parkeerbedrijven rondom het vliegveld niet meegenomen.

Geheel ten onrechte, zegt directeur Robin van Winden van Eazzypark. Dat bedrijf verhuurt, naast een eigen parkeerterrein aan de Luchthavenweg, een groot aantal plekken in de omgeving. Eazzypark zet daarbij tijdelijk onbenutte ruimte in van bedrijven en vervoert de klant per busje naar het vliegveld. Van Winden en zijn advocaat Huub van der Westen spreken van een 'eenzijdig onderzoek'. ,,Als de duizenden plekken van de parkeerbedrijven wél waren meegeteld, was gebleken dat die parkeerflat helemaal niet nodig is."

‘Verspilling’

Volgens beiden zijn de twintig miljoen die Eindhoven Airport in de parkeergarage wil steken 'een verspilling van gemeenschapsgeld'. De gemeente en de provincie zijn immers elk voor een kwart eigenaar van de luchthaven. Van Winden voorspelt dat de garage een groot deel van het jaar leeg staat. En daar hebben óók de parkeerbedrijven rondom de luchthaven last van, zegt hij.

Beiden vinden dat de behoefte aan parkeerruimte prima is op te lossen samen met de parkeerondernemers op het bedrijventerrein. ,,Airport kiest voor een ouderwetse manier. Maar een innovatieve regio zou een slimmere oplossing moeten kiezen." Hij verwijst naar de app waarmee Eazzypark werkt. ,,Die loodst je direct naar een beschikbaar plekje, wat flexibiliteit creëert."

Compenseren

Eindhoven Airport stelt dat de parkeerflat beoogd verlies aan capaciteit moet compenseren. Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de aanleg van een boulevard tussen terminal en P4 én het verlies van 1785 plekken op Westfields in Oirschot. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur om het vliegveld beter bereikbaar te maken, eist parkeerruimte op. De parkeerflat wordt bovendien multifunctioneel, zegt een woordvoerder. Als blijkt dat - bijvoorbeeld door meer ov-gebruik - minder parkeerplaatsen nodig zijn, kunnen ze voor andere doelen worden ingezet.