Ebru Umar over arrestatie Murat Memis: ‘Nederturken zijn landverraders, die NSB’ertje spelen’

EINDHOVEN/ROTTERDAM - De boot pakken en wegwezen. Dat is de tip die columniste Ebru Umar geeft aan de Eindhovense SP-politicus Murat Memis, die al anderhalve maand in Turkije is en een uitreisverbod heeft.

Umar, een columniste die regelmatig kritiek uitte op de islam, werd in 2016 opgepakt toen ze op vakantie was in Turkije. Ze zat zeventien dagen vast en werd pas vrijgelaten na een intensieve lobby vanuit Nederland.

,,Ik zat niet in hetzelfde parket. De coup vond pas plaats in 2017”, zegt ze over de arrestatie van Memis. ,,Nu is het normaal dat Turkije mensen oppakt. Ik was de allereerste. De Nederlandse ambtenaren ontfermden zich over me nadat het Nederlandse volk zich over me ontfermde. Ik had ook korte lijntjes met Rutte en Asscher. En de Telegraaf Media Groep heeft zich tot en met voor me ingespannen. Ik heb echt mazzel gehad. En mijn paspoort is nooit ingenomen.”

Quote Ik heb heel veel gebeld met Mark Rutte. Zoveel dat ik te horen kreeg dat ik niet zo vaak moest bellen. Ebru Umar

Tamtam

Ze schrikt als ze hoort dat Memis al sinds 30 april vastzit in Turkije, omdat Buitenlandse Zaken de weg van stille diplomatie wilde bewandelen in eerste instantie. ,,Stille diplomatie heeft mij aan het eind van de rit vrij gekregen, maar ik geloof er niet zo in, ik ben meer van de tamtam. Ik heb heel veel contact gehad met Mark Rutte. Zoveel dat ik te horen kreeg van de Nederlandse ambassade of het niet wat minder kon, want dan moesten zij weer aan de slag.”

Quote Pak de boot. Als Syriërs het land uit kunnen, kan hij dat ook. Ebru Umar

De enige raad die ze Memis nu kan geven: ,,Pak de boot. Als Syriërs het land uit kunnen, kan hij dat ook. Voor 2.000 euro heb je een goed schip, een privéjacht met een goede kapitein. Ik heb zelf op het punt gestaan dat te doen, maar had net op dat moment afspraken gemaakt met de Nederlandse overheid.”

Bespuugd

Haar arrestatie in haar huis in Kusadasi kwam achteraf gezien voor haar niet uit de lucht vallen. De toen in Amsterdam woonachtige columniste was al lang het mikpunt van bedreigingen en zelfs mishandeling. ,,Het was al jaren verschrikkelijk. Ik ben belaagd, bedreigd, bespuugd. Door Nederturken en Marokkanen, vanwege mijn houding tegenover de islam. Een dag nadat ik was gearresteerd in Turkije, werd er ingebroken in mijn huis.”

Umar is sinds haar arrestatie en vrijlating nooit meer teruggekeerd naar Turkije. ,,Ik wordt daar gezocht. Er lopen drie of vier rechtszaken tegen me. Ik heb nu, na drie jaar ook eindelijk mijn leven weer op orde. Ben verhuisd naar Rotterdam. Hier word ik met rust gelaten. In Amsterdam wordt de hele fucking stad overspoeld met kut-Marokkanen en tuig. Iedereen die niet uit Amsterdam komt, denkt dat die alleen in bepaalde buurten zitten. Maar het is de hele stad. In Rotterdam heb je een grote scheidslijn en dat is de Maas.”

Quote Ik ben door Nedertur­ken opgepakt. Dat zijn landverra­ders, die NSB’ertje spelen. Ebru Umar

Nederturken

De columniste legt de verantwoordelijkheid over de arrestaties - ‘Er zitten veel meer Nederlanders vast in Turkije’ - bij de Nederlandse regering. ,,Ik ben niet door Turken opgepakt hè? Ik ben door Nederturken opgepakt. Dat zijn landverraders, die NSB’ertje spelen. Die klagen over Nederlanders. Krijgen het voor elkaar dat onschuldige mensen zomaar worden opgepakt. Dát moet strafbaar worden gesteld. Maar niemand doet hier iets aan.”