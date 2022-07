Ebusco trekt in 2023 in Renault-fabriek in Frankrijk; Deurnese busfabrikant investeert 10 miljoen

Ine, Gerda en Pierre houden de Rochus­buurt schoon: ‘Ik voel me wel eens Gekkie Henkie’

EINDHOVEN - Het zijn vooral sigarettenpeuken die in de emmers en vuilniszakken verdwijnen, maar de ‘plukkers’ uit de Eindhovense Rochusbuurtook komen ook blikjes en allerlei plastic tegen bij hun maandelijkse schoonmaak op straat. ,,Ik erger me al langer aan de rommel in de buurt.”

