Echt de allerlaatste schooldag voor De Driesprong

EINDHOVEN - Voor Saltoschool De Driesprong in Eindhoven is deze donderdag echt de allerlaatste schooldag. De kleine basisschool gaat na de zomer op in 't Karregat, anderhalve kilometer verderop.

Met twee springkussens op het schoolplein is er voor de jongste kinderen nog geen ruimte voor heimwee. Ze stuiteren enthousiast van de felgekleurde springkussenglijbaan, zo de zomervakantie in. Maar menig juf die van de zijkant toekijkt, pinkt al een traantje weg.

Dit is dan echt de laatste dag op De Driesprong, de school die sinds 1954 de wijk Doornakkers West tot een gemeenschap maakte. Begin deze eeuw kwam er een nieuw gebouw, maar de trend van dalende leerlingaantallen - nu nog pakweg 95 - bleek de laatste jaren niet meer te keren. De Saltoschool werd te klein om toekomstbestendig te zijn. Na de zomer gaat de internationale Salto-afdeling RISE gebruik maken van het gebouw.

Kleurrijke school

„Het is een heel mooie afsluiting, maar het is ook moeilijk", zegt Martine Bedaux met vochtige ogen. Afgelopen jaar gaf ze parttime les aan groep 3. De juf staat met een bos bloemen in de hand, een doos chocolade. „Ik werk hier 23 jaar. Het is een kleurrijke school, voor iedereen.”

Voor haar is na de zomer geen plek op 't Karregat, Bedaux gaat lesgeven op De Hasselbraam. Ze kent elk kind op De Driesprong, zag ze steeds een jaartje ouder worden. Die lijn wordt nu abrupt afgebroken. „Ik ga ze heel erg missen.”

Daniel Pala vindt het jammer dat er nu geen school meer in de wijk is. Hij heeft twee kinderen op De Driesprong, Alex in groep 7 en Nathaniel in groep 2. „De sfeer was hier altijd fijn. Het is een kleine school, iedereen kent elkaar.”

Gerda van Lieshout, die met Bedaux groep 3 draaide, heeft een brok in haar keel. Zij werkt 29 jaar op De Driesprong en gaat mee over naar 't Karregat. „Het zal lastig zijn om te wennen, maar ik ben positief. We hebben een heel hecht team, we houden wel contact. Dat hebben we ook met de kinderen afgesproken.”

‘Deze school verdient meer leerlingen’

Een groepje meisjes uit groep 8 gaat de school wel missen, al zouden ze die nu sowieso verlaten hebben. Tijd voor het voortgezet onderwijs, maar een beetje verdrietig zijn ze wel omdat de school stopt. „Iedereen hier kent elkaar al heel lang, het is altijd gezellig”, zeggen Ikram Benkerroum, Leora Mengi en Marian Kamala. „Deze school verdient meer leerlingen”, vult Nour Musleh aan.

In paarse T-shirts van De Driesprong verzamelen alle leerlingen en leraren zich voor een laatste groepsfoto bij het springkussen. De kinderen krijgen een groene drinkfles mee naar huis van hun school. ‘Tot ziens!’ staat erop.

