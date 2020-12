Echt gebeurde moord in Geldrop staat centraal in heerlijk boekje van A.F.Th. van der Heijden

Voormalig wethouder Mary Fiers leidt onderzoek naar toekomst Eindhoven­se biblio­theek

3 december EINDHOVEN - Voormalig PvdA-wethouder Mary Fiers gaat het onderzoek leiden dat de Eindhovense gemeenteraad laat doen naar de toekomst van de bibliotheek. Ze is voorzitter van een commissie met in totaal vier leden. Het onderzoek is donderdag begonnen en gaat drie à vier maanden duren.