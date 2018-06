Echte blaffers of nepwapens: in Eindhoven neemt niemand het risico

Oost-Brabant koploper

Vorig jaar werden er in geen politieregio zoveel nepwapens in beslag genomen als in Oost-Brabant. 254 stuks om precies te zien. Dat waren er overigens minder dan een jaar eerder, want toen stokte de teller bij 305. De lijst met incidenten is lang. Zomaar een greep: vorige week moest de Explosieven Opruimingsdienst komen opdraven omdat een Eindhovenaar zijn bovenwoning vol had liggen met wapens en munitie, waaronder ook replica’s. Een week eerder werd in Waalre een jeugdbende opgepakt met nepvuurwapens die niet van echt waren te onderscheiden. En vorig jaar zette een scholier middelbare school Were Di in Valkenswaard op stelten door met een namaakpistool de klas binnen te lopen.