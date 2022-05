Echtgenote (63) weer vrij na steekpartij; wel nog verdachte

met video Gebied van 30 bij 30 meter natuur afgebrand in Eindhoven, tweede brand op dezelfde locatie

EINDHOVEN - Aan het Leenderfietspad in Eindhoven is zaterdagavond rond 19.35 uur een ‘zeer grote natuurbrand’ ontstaan. Inmiddels is de brand meester. Rond 20.35 uur is een tweede brand ontstaan, op bijna dezelfde locatie.

14 mei