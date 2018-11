Echtpaar uit Geldrop hoort celstraffen eisen voor mensensnokkel

Zeker vier keer smokkelden ze vluchtelingen Nederland binnen, vijf personen in totaal, onder wie drie kinderen. Steeds ging de reis van Griekenland naar Nederland, waar de vluchtelingen waren gestrand. De man uit Geldrop, 37 jaar, reisde steeds per vliegtuig af naar Athene, om daar zijn reisgenoten op te halen. Of hij liet die klus over aan een vriend.

Irak

Waar de drie gesmokkelde kinderen oorspronkelijk vandaan kwamen, en waar ze zijn gebleven, werd dinsdag in de rechtszaak in Den Bosch niet duidelijk. Wel kwam aan het licht dat een gesmokkelde vrouw uit Irak afkomstig was.

De Iraakse had gereisd op het paspoort van de Geldropse vrouw (35 jaar). Die legde de rechtbank uit dat haar paspoort was gestolen. Hoe het een dag na de diefstal al in bezit kon zijn van de vrouw die het in Athene gebruikte om naar Nederland te vliegen, kon de Geldropse niet verklaren.

Raadsel

Zo bleven er meer dingen onduidelijk. Het grootste raadsel betrof de reis die het Geldropse echtpaar naar eigen zeggen had gemaakt met hun eigen kinderen naar Griekenland. Met de auto waren ze erheen gereden. Ze hadden hun twee kinderen tijdelijk achtergelaten in een Grieks vluchtelingenkamp. Vervolgens waren ze teruggereden naar Nederland en daarna teruggevlogen om hun kinderen weer op te halen.

Erg onlogisch, vond officier van justitie Ingrid Masselink, vooral omdat de kinderen van het Geldropse paar gewoon op hun school waren verschenen tijdens hun veronderstelde reis. In eerste instantie had de Geldropse vrouw bij de marechaussee gezegd dat ze de kinderen niet kende met wie ze de terugvlucht had gemaakt, later zei ze pas dat het toch echt haar eigen kinderen waren geweest. Zo waren er meer tegenstrijdigheden in de verklaringen van de Geldropse verdachten.

Vriendendienst

Van slechts één reis werd precies duidelijk hoe die was verlopen. Een Syrische man uit Son had via het Geldropse stel zijn broer naar Nederland gehaald. Een vriend van de man uit Son leek wel wat op die broer, had daarom als vriendendienst zijn paspoort voor dit doel uitgeleend en bij de politie gemeld dat het was gestolen. De man uit Son en zijn vriend stonden ook terecht en hoorden een werkstraf van 180 uur eisen, plus een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. De gesmokkelde broer heeft inmiddels asiel in Nederland gekregen.

De officier van justitie stelde dat het Geldropse paar verantwoordelijk is voor veel meer gelijksoortige zaken. Ze leidde dat af uit het aantal foto's dat bij de Geldropse man op zijn telefoon was aangetroffen. Die foto's had hij nodig om de ‘klanten’ te herkennen als hij ze ging ophalen in Athene.

Tickets