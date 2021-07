Echtpaar Verbaal-Heesakkers 60 jaar samen. ‘Rock and roll was favoriet’

EINDHOVEN - Het gesprek vindt plaats aan de eettafel in de woonkamer waar Anton zijn hele leven gewoond heeft. Daar, achter de kruidenierswinkel van zijn vader aan de Heezerweg, groeide hij op met broer en zus. Een ander broertje was al jong gestorven.

Marga groeide met tien broers en zussen op op het Arnaudinaplein in Tivoli. De twee leerden elkaar kennen bij de dansschool Need in de Mauritsstraat. Daar dansten ze drie keer per week. Foxtrot, tango, de Engelse wals natuurlijk, maar rock and roll was favoriet. Niet zo vreemd, want Peter Koelewijn woonde schuin tegenover de winkel van Verbaal.

Naailes

Marga was coupeuse. Overdag werkte ze als naaister in het atelier, ’s avonds gaf ze naailes bij mensen aan huis. Na de bruiloft was dat gedaan, omdat ze meehielp in de winkel. Die had Anton na het overlijden van zijn vader uitgebouwd tot zelfbedieningszaak.

,,Maar ik kon op zaterdag nooit gaan kijken als mijn kinderen gingen sporten. Ook door de concurrentie van de opkomende supermarkten besloot ik een andere baan te zoeken.”

Met veel plezier heeft hij tot de vut op zijn 58ste gewerkt op de administratie bij de gemeente. Zij zit nog vaak achter de naaimachine. ,,Ik maak nog steeds bijna al mijn kleren zelf.”

Beiden hebben hun hart verloren aan Oostenrijk. Jarenlang reden ze met de kinderen met auto of trein naar pensions tussen de bergen. Later hebben ze de reis vier keer met de fiets gemaakt.

,,Een keer zijn we zelfs doorgereden naar Boedapest, bijna 1900 kilometer en ook weer terug”, vertelt Marga. ,,Het idee dat we daar helemaal op eigen kracht waren gekomen, vond ik geweldig!”

Fietsen doen ze nog steeds, Anton nu elektrisch. Vorige maand nog voor een paar dagen naar Liempde. ,,Ik merk nu dat we zoveel moois in de eigen omgeving lieten liggen”, zegt Anton. Op de trouwdag is er een bescheiden feestje, met kinderen en kleinkinderen.

