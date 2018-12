Eco-zone bij kanaal in Eindhoven heeft geen zin

EINDHOVEN - De aanleg van een ecologische verbindingszone langs het Eindhovensch Kanaal is niet alleen heel erg duur, het heeft ook geen zin: dieren willen helemaal niet van de Kleine Dommel in Geldrop naar de Dommel in Eindhoven. Wel moet de kanaalzone op termijn flink groener worden met meer bomen, struiken en planten.

Voorlopig gebeurt er niet veel: de vergroening vindt plaats als de aanliggende straten opnieuw ingericht moeten worden. Dat blijkt uit het voorstel van het college van B en W over de kanaalzone. Dat is in strijd met het provinciale beleid, want Den Bosch heeft de strook van 50 meter langs het Eindhovensch Kanaal als waardevolle verbinding voor dieren geboekt.

Volledig scherm Het Eindhovensch Kanaal richting de binnenstad van Eindhoven. © Ronald Otter

B en W baseren zich op een rapport dat bureau Ecologica heeft gemaakt over de inrichting van de ecologische verbindingszone tussen de grens brug over het kanaal in buurtschap Hulst en het kanaalhoofd bij de Nachtegaallaan. Dat was nodig omdat de gemeente feitelijk nooit werk heeft gemaakt van het provinciale label ‘ecologische verbindingszone’. Het was de Raad van State die de gemeente daartoe aanzette. Dat gebeurde bij de beoordeling van het plan Picuskade. De nieuwe woningen in aanbouw staan voor een deel in die zone. Maar de gemeente kreeg van de provincie toestemming om daar te bouwen. Met als voorwaarde dat er dan wel een inrichtingsvisie moest komen op de rest van de strook.

Volledig scherm Het Eindhovensch Kanaal bij DAF. © Ronald Otter

Ecologica constateert dat het heel moeilijk zal zijn om de versteende strook langs het kanaal tussen het havenhoofd en de Ring in te richten als een groene snelweg voor dieren. Dat zou flinke aanpassingen vergen bij bijvoorbeeld de Nachtegaallaan (die overgestoken moet worden), de Tongelresestraat, de kanaaldijken, maar zeker bij de bruggen van de Ring. Geld daarvoor is er niet en dus is zo'n plan onhaalbaar. Maar de deskundigen gaan nog een stapje verder. Want ze constateren dat de provinciale doelstelling om er een ecologische verbindingszone van te maken feitelijk weinig zin heeft. Bij de twee stromen leven heel verschillende dieren voor wie de lange weg langs het kanaal door de zone zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn.

Daarom kiest Ecologica voor verbetering van het leefgebied voor veel dieren in de stad, langs het kanaal, door meer bomen, met groen eronder, struiken en verlaagde oevers.