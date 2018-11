Ecopark Acht wacht rigoureuze opknapbeurt

Het park aan de spoorlijn wordt de komende jaren rigoureus onder handen genomen. Tijdens de dorpsraadvergadering eerder deze week heeft Frank Verhagen, beheerder van de natuurlijke gebieden van de gemeente Eindhoven, uitleg gegeven waarom en hoe dat gaat gebeuren.

Het is de eerste keer sinds de aanleg eind jaren 90 dat er zo ingrijpend gesnoeid wordt. Volgens het bedrijf Ecologica, dat het park op verzoek heeft onderzocht, gaat op termijn de variatie van de begroeiing achteruit. De paden groeien dicht, er komt geen zonlicht meer in de poelen, bomen worden te hoog, er komt meer bos en het struweel – struikgewas – verdwijnt. Verhagen: ,,Als we niks doen, winnen de bomen de slag. Het is zonde als het struweel verdwijnt, want dat zorgt voor biodiversiteit.”

Vinken

Bij het struweel wordt straks voorkomen dat er schaduw valt op de poel en het grasland. Voor het leven in de poel, zoals amfibieën, is zonlicht nodig. De nuttige boomsoorten met bloesem, zaden en vruchten voor vogels blijven wél. Verhagen: ,,Er is een grote diversiteit van vogels hier in Acht zoals putters en geelgorzen. In de bossen zitten sijzen en vinken. In het struikgewas groenlingen, appel- en goudvinken. Die willen we allemaal behouden.”

In de bosvakken wordt het ‘overkoken’ van bomen, het schuin hangen door bestrating, tegengegaan. Hoge bomen en struiklagen worden flink uitgedund. In heel het park worden de paden vrij gemaakt.