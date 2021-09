Edisonstraat in actie tegen herinrichting

EINDHOVEN - Ondernemers in de Edisonstraat zijn een handtekeningenactie gestart tegen de geplande herinrichting van hun straat. ,,We hebben nog niemand gehoord die dit een goed idee vindt.”

Eigenaar Peter Comet van Van Alles & Co wijst naar de stoep vlak voor de deur van zijn koffiezaak op de hoek van de Edisonstraat en Stephensonstraat. ,,Hier komt straks de nieuwe racebaan te liggen.” Van zijn nu nog riante en vaak goedgevulde terras blijft dan nog maar weinig over. ,,Omdat je ongeveer anderhalve meter stoep vrij moet houden, heb ik straks misschien nog plek voor één rij tafeltjes.”

Comet is dan ook tegen de herinrichtingsplannen van woningcorporatie Trudo zoals ze er nu liggen. Hierbij zou het achterste stuk van de Edisonstraat een tweebaansweg worden, waarbij de weghelften worden gescheiden door een groenstrook met parkeerplaatsen. In het plan verdwijnen de brede stoepen voor de winkels en horeca, net als twee groenvakken met zo’n 12 grote berken.

Angstbeeld: veredelde parkeerplaats

Net als veel andere ondernemers van de Westside Stores heeft hij een poster voor zijn raam opgehangen tegen de herinrichting. Op de ‘before & after’-foto’s is hun angstbeeld te zien: dat het van een groene, sfeervolle winkelstraat verandert in een veredelde parkeerplaats. ,,Terwijl het nu zo’n leuk, gezellig stukje is”, zeggen eigenaren Vera Wolf van houten speelgoedwinkel de Grote Wolf en Katja Strang van vintagewinkel StrangeAvenue. Dus bundelden ze met meerdere ondernemers de krachten en begonnen een handtekeningenactie. ,,Om te laten zien dat niet alleen wij er zo over denken.”

De petitie werd meteen gretig ondertekend. ,,De bakker had op de eerste ochtend al meteen drie lijsten vol.” Of het nu een Amsterdammer is die speciaal voor Katja’s vintagewinkel naar Woensel-West is gekomen, of een buurtbewoner die binnenstapt. Iedereen tekent en reageert volgens haar hetzelfde: wat zonde als de straat op de schop gaat.

Nu mooi en sfeervol

,,Dagelijks zeggen mensen spontaan hoe mooi en sfeervol het is, juist door de volwassen bomen en de brede boulevards.” Naar eigen zeggen hebben ze nog geen een klant gehad die het plan een verbetering vindt. Wel benadrukken ze dat ze niet voor iedereen in de straat spreken. Aan de overzijde van de straat, waar meer winkels en minder horecazaakjes met terrassen zitten, liggen nog niet overal handtekeningenlijsten.

Vlak voor de zomer werd het nieuwe straatprofiel gepresenteerd in een informatiebijeenkomst voor de ondernemers; de eerste plannen gaan veel verder terug. ,,Vanaf het begin van de planontwikkeling Celsiusstraat is duidelijk dat herinrichting van dit deel van de Edisonstraat aan de orde en nodig is”, zegt Sebastian Mol namens Trudo. ,,Hiervoor zien wij geen andere mogelijkheid dan stedenbouwkundige aanpassingen.”

Nieuw Celsiusplein

Omdat het nieuwe Celsiusplein, waar ook een strip komt met winkels en horeca, helemaal autovrij wordt, ligt er elders een parkeervraagstuk. Door de herinrichting komen er tientallen parkeerplaatsen bij in de straat. De woningcorporatie erkent dat het plan zorgt voor een spanningsveld tussen de ruimteclaims van met name groen, parkeren en terrasruimte. ,,Het is de opgave om hier een goede balans in te vinden. De verwachting is dat we voor het eind van dit jaar duidelijkheid hebben.”

Hiervoor lopen ook gesprekken met trefpunt Groen en de gemeente, die uiteindelijk het laatste woord heeft over de herinrichting en een kapvergunning moet verlenen. Volgens Linda van Driel van Trefpunt Groen is het doodzonde als er twaalf bomen van meer dan vijftig jaar oud worden gekapt. ,,Wij hebben de zwarte berken onlangs onderzocht. Ze zijn nog in een goede conditie en de bodem is zelfs intact. Zo’n kwaliteit en groenwaarde krijg je nooit meer terug, want bomen en parkeerplaatsen gaan niet goed samen. ”

Op politieke agenda

Ook in de politiek staat het punt inmiddels op de agenda. Hafid Bouteibivan van de PvdA stelde deze week vragen in de gemeenteraad over de kwestie. Volgens hem voelen ondernemers zich niet gehoord en betrokken bij het proces. Ook is volgens hem de toenemende ruimte voor de automobilist een beweging die niet aansluit bij de visie van de stad.