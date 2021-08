Een ‘andere groene wereld’ op landgoed De Wielewaal in Eindhoven

Eindhovens GL-raads­lid Samir Toub stopt na de verkiezin­gen

24 augustus EINDHOVEN - Vicefractievoorzitter Samir Toub van GroenLinks in Eindhoven keert na de verkiezingen volgend jaar niet terug in de gemeenteraad. De 39-jarige Eindhovenaar is tot de conclusie gekomen dat een rol in de actieve politiek steeds lastiger is te combineren met zijn baan en zijn gezin met jonge kinderen. ,,Ik ga niet op een verkiesbare plek staan’’, zegt hij.