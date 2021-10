Een andere ruimte voor rouw in het verpleeghuis

,,Met de maquette die Hedwich en ik maakten, willen we met ziekenhuizen en zorginstellingen in gesprek over de manier waarop ouderen kunnen herdenken.” Gerards staat bij On Show op Sectie-C, met Hedwich Hooghiemstra (Studio Hedwich Hooghiemstra), die zich focust op interieurontwerp en het effect daarvan op mensen. ,,Het leuke aan de Dutch Design Week is dat je je project door de ogen van anderen gaat zien. Daarnaast is het tof om mensen te vertellen waar we mee bezig zijn. We maken daar allebei tijd voor, maar willen ook de rest van de DDW zien”, zegt Hooghiemstra. ,,Naast je project staan is belangrijk, maar naar andermans werk kijken en nieuwe mensen ontmoeten is minstens zo waardevol.”