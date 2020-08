‘Een beetje sportief’ is genoeg voor yoga op een paddelplank

Thuiszorg­in­stel­ling Zuidzorg wil ouderen thuis testen

16:57 Zuidzorg, de grootste thuiszorginstelling in de regio, wil dat kwetsbare ouderen ook thuis getest kunnen worden op het coronavirus. Dat verlaagt de werkdruk in de teststraten van de GGD en het maakt het voor minder mobiele ouderen gemakkelijker om zich te laten testen. In West-Brabant worden ouderen al thuis getest.