Een brede waaier aan goede kunst

Je doet Hanneke Janssen geen plezier door haar uit te nodigen voor een interview, want praten, dat is niet echt haar ding. En als je dan onverhoopt ook nog wat onverwachte dingen te berde brengt, dan kleuren haar wangen nog wat roder. Maar Janssen weet dat het bij haar professie hoort en worstelt zich dapper door woorden en zinnen en weet uiteindelijk prima duidelijk te maken wat ze wil. En dat is even simpel als ingewikkeld: kwalitatieve kunst laten zien aan een zo’n breed mogelijk publiek.

In teken van kunst

Hanneke Janssen is er een van de familie Janssen, waar alles en iedereen in het teken stond van de kunst. Dat begon bij vader Janssen, die in 1968 Galerie Willy Schoots in de Eindhovense Willemstraat begon. Die uitgroeide tot een heel belangrijke kunstplek waar ook moeder Janssen, de twee dochters en de zoon werkten. Zoon Roland nam Schoots over, om in 2012 de galerie in te ruilen voor een locatie in Antwerpen. Hanneke en zus Marriët namen het stokje nog even over, maar toen brak de crisis de zaak op.

Hanneke Janssen startte vervolgens een kunstadviesbureau dat nu vijf jaar bestaat: alle reden voor een feestje en dat kon worden gerealiseerd bij Pennings Foundation: ,,Wat natuurlijk heerlijk is, want ik ken Petra (Cardinaal, directeur Pennings, red.) heel goed en zij verleent alle medewerking en – ook niet onbelangrijk: het is een heerlijke plek.”

Janssen wil het eigenlijk niet meer hebben over Schoots, hoe belangrijk die werkplek ook was: ,,Dat was toen; heb er een heel mooie tijd gehad, maar ik wil geen kopie van Schoots zijn, dit (maakt een zwaai met haar arm) dit is Hanneke Janssen.”

Véél mensen

Dertig jaar zit ze inmiddels in het vak en beeldende kunst stroomt nu zo’n beetje door haar bloed en die liefde wil ze graag overbrengen op zoveel mogelijk mensen. Verkopen van ‘haar’ kunst, prima, maar het gaat eerst en vooral toch om kwalitatief goede kunst laten zien aan mensen, véél mensen.

Wat zij dan precies goede kunst vindt, is dan de vraag, en dat levert eerst even een stilte op. Dan: ,,Dat is heel breed.” En dat klopt naadloos, want in haar stal zitten kunstenaars die figuratief werken (Eja Siepman van den Berg), maar ook abstract (Linda Arts) en ook zo’n beetje alle disciplines komen voorbij, van installaties (Toos Nijssen) tot en met fotografie (Jan Dibbets). Wat haar met name aanspreekt in die kunst? ,,De eenvoud, het fragiele, het verstilde. En dat zie je onder meer terug in het uiterst ingetogen werk van Jan van Munster, maar ook in de uiterst verstilde objecten van Yomiko Yoneda. Daar hou ik heel erg van.”

De kunst van het kijken, curator: Hanneke Janssen. Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Open: woe t/m zon van 12-18 uur. Van 15 mei t/m 20 juni. penningsfoundation.com.

