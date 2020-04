Een cartoon om even stil van te worden

Eindhovens beademings­ap­pa­raat voor corona-patiënten in kritieke toestand; order van ministerie

7:00 EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf Ventinova Medical levert tientallen beademingsapparaten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dankzij een speciale techniek is de apparatuur volgens het bedrijf bij uitstek geschikt voor corona-patiënten de er het ergst aan toe zijn. Er is mogelijk een grotere kans op herstel en vergt minder inspanningen van het zorgpersoneel.