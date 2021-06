Een ‘chipsfabriek’ in de achtertuin van basisschool De Vuurvlinder

EINDHOVEN - Basisschool De Vuurvlinder en buitenschoolse opvang De Bloemenkinderen in Blixembosch runnen samen een schooltuin met een moestuin en blotevoeten- pad. De drijvende kracht is tuinman en conciërge Frans van den Broek.

Wandelend door een strook groen net buiten het hek van basisschool De Vuurvlinder vertelt Frans van den Broek enthousiast aan één stuk door. Al wijzend: ,,Deze moestuin is van groep vier. Die stukken hout hebben een paar ouders aangeleverd om het wat speelser te maken. Dit zijn onze aardbeienplanten. Daar ben ik nog bezig en kijk: we hebben ook aardappelplanten voor de chips.”

Trots

Glunderend van trots vermeldt Van den Broek dat deze tuin ‘echt zijn ding is’. Maar, wil hij er wel graag bij zeggen, hij heeft het overgenomen van Greet(je) Janssen. Zij was een aantal jaar vier dagen in de week in de tuin te vinden, maar moest door ziekte afhaken. Sinds begin dit jaar stopt Van den Broek er minstens zoveel tijd en liefde in.

In 2016 kregen de basisschool en buitenschoolse opvang van de gemeente samen een stuk braakliggend terrein, vlak langs de school. Gratis, als zij voor het onderhoud zorgden. ,,Veel scholen kunnen wat subsidie aanvragen om hun pleinen groener te maken, dat is echt een trend”, zegt Van den Broek. ,,De Vuurvlinder heeft de grond al van de gemeente gekregen en krijgt die subsidies dus niet. Dat hoeft ook niet, want de gemeente denkt heel goed mee. Laatst kregen we een hoop takken van ze die elders over waren. Daarvan ga ik een hut bouwen.”

Creativiteit

Aan creativiteit geen gebrek bij Van den Broek. Enthousiast vertelt hij hoe hij overal materialen vandaan sprokkelt. Soms bij meedenkende ouders, dan weer bij de gemeente of een vriend die in autobanden handelt. ,,Die banden zijn een mooi klimelement in het blotevoetenpad.” Hij wijst op een hindernisbaan die dwars door de groenstrook loopt. ,,Dit is een trekpleister.” Van boomstronken die hij ergens regelde, wil hij stoeltjes maken, zodat kinderen in de tuin les kunnen krijgen.

En dat is nodig in de grote stad. Van den Broek: ,,We vinden ervaringsgericht leren heel belangrijk. Daar hoort bij dat kinderen zien dat aardbeien niet vanzelf in het supermarktschap belanden en dat aan een zak chips een heel proces is voorafgegaan. Laatst had ik het met een groepje daarover en liet een pootaardappel zien. Vol ongeloof keek een jongen mij aan: ‘Dus dít is een chipsfabriek?!’ Dan hoop ik dat meer basisscholen ons voorbeeld volgen. Ze zijn welkom.”