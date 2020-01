Een congres bij DAF maar wat werd er eind jaren vijftig gepresenteerd?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

Een congres van DAF, waarschijnlijk eind jaren vijftig of begin jaren zestig. Meer is er over bovenstaande foto niet bekend. Wie weet wat er hier gepresenteerd werd en wie staan er eigenlijk op de foto. Ging het wellicht over de plannen voor een nieuwe fabriek? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl.

Volledig scherm Wonderland in Eindhoven © Frans van Mierlo

Hij herkende hem meteen, zijn vader die in de het midden van de foto een pannenkoek bakt op Wonderland in Eindhoven. Volgens Johan Damen (81) uit Veldhoven zat zijn vader in het bestuur van het Eindhovense Vacantie Comité dat medeorganisator was van het jaarlijkse kinderevenement dat sinds eind jaren vijftig in Eindhoven werd gehouden. ,,Hij was een druk baasje, werkte hier bij Philips en zat overal in. Een dag na de oorlog ging hij alweer om tafel om de vakbond nieuw leven in te blazen. Zo was mijn vader, altijd aan het vergaderen.” Zijn vader met een koekenpan in de hand was voor Damen ook een bekend gezicht. ,,We hadden een groot gezin en in het weekend stond mijn vader graag in de keuken. dat vond hij heerlijk.”

Borduren en kleien

Veel lezers herkenden Wonderland en hebben mooie herinneringen aan het evenement dat tot 1977 werd georganiseerd voor de jeugd tot 13 jaar. Ine Holtkamp bijvoorbeeld die 's morgens vroeg door haar moeder werd afgezet bij het Philips Ontspannings Centrum en er de hele mocht borduren, kleien, schilderen en verkleden. Jettie Hendriks herkent haar vader Jan Goossens op de foto. ,,Eind jaren vijftig was ik er zelf kind aan huis en stond er dan zelf ook lang in de rij voor een pannenkoek. Ik herinner me een nagemaakte zelfbedieningswinkel en er waren trapautootjes waar je in rond kon rijden. Toen deze wagentjes vervangen werden heb ik er nog een gekregen om thuis in te rijden. Alle kinderen kregen een consumptiekaart waarmee ze allerlei lekkers konden halen. Een ijsje, Kwatta chocolade, een beschuit met kaas en een flesje Rivella.”