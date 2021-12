Een coole sinterklaassurprise voor Youri

Hij komt, hij komt die coole, coole Sint … Want hoe cool is het als Sinterklaas al saxofoon spelend het woonpark Eckartdal op de Nuenenseweg in Eindhoven bezoekt? Heel cool, aan de reactie van Youri van Heeswijk (16) en zijn huisgenoten te zien.

Gouden sintmobiel

Als zijn gouden sintmobiel vrijdagmiddag komt aanrijden, staan de jongelui te springen voor het raam en beginnen ze spontaan sinterklaasliedjes te zingen. Youri zet zijn raam op een kier en roept meteen verheugd: ,,Dat is Sinterklaas, ik krijg cadeautjes.”

Al spelend, swingend en zingend lopen Sint, Piet en de zangeres over het grasveld tot vlak bij de ramen voor een heuse serenade: Zie de maan schijnt door de bomen en Sinterklaas Kapoentje schallen over het terrein.

Raamserenade

Een raamserenade wel te verstaan, want alle kinderen staan achter het raam als de goedheiligman en zijn trompetpiet komen. Youri, alleen in zijn kamer, zijn huisgenoten samen in een ruimte. Heel de woongroep van Youri zit namelijk in quarantaine, want Youri heeft helaas corona.

,,Youri is vorige week vrijdag thuisgekomen en vroeg naar bed gegaan. Normaal staat hij zaterdagochtend al vroeg op om te gaan voetballen, maar hij bleef liggen. Hij voelde zich niet lekker. En inderdaad, na een test was het foute boel, Youri heeft corona”, vertelt zijn moeder Jacintha van Heeswijk.

Heel de week alleen op je kamer

Youri heeft een algehele lichamelijke en verstandelijke handicap en woont door de week op Eckartdal. Omdat heel de groep in quarantaine moest, is besloten dat Youri dat op zijn kamer op Eckartdal zou doen. Maar ja heel de week, alleen op je kamer…

Zijn moeder stuurt een mailtje met haar hartenkreet naar het Centrum van de Kunsten (CKE) met het verzoek om haar zoon te verrassen. Die laten er geen gras over groeien en schieten meteen in actie. ,,Het is een mooie vraag en past ook bij onze missie om cultuur toegankelijker maken voor diegene die hier minder makkelijk mee in contact komen. En zeker nu in de tijd van isolatie”, zegt Wikke Peters van CKE. Na het optreden bij de woongroep van Youri, maken Sint en Piet nog een rondje over Eckartdal om meer bewoners op te vrolijken die in quarantaine zitten.

Stuk beter

Een begeleider van Youri laat weten dat het inmiddels al een stuk beter gaat met hem. Van Heeswijk: ,,Hopelijk is hij zondag klachtenvrij en kan hij naar huis komen voor de sinterklaassurprise met zijn twee broers.”

Zijn moeder heeft via Facetime (videobellen) contact met Youri en laat weten dat hij het allemaal even heeft moeten laten bezinken, maar dat iedereen het erg leuk vond en super heeft genoten. En ja, Youri had gelijk, hij heeft nog een mooi cadeautje van Sint ontvangen.