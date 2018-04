Een culinaire reis langs de wereld bij El Puente in Eindhoven

RecensieDe borden bij Restaurant El Puente in Eindhoven zien er verzorgd uit. Soms met net iets te veel gelletjes of tipjes. En het personeel is vriendelijk. El Puente is dan ook een echte aanwinst voor Stratumseind. Beoordleing: 7,0.

Het Stratumseind in Eindhoven staat bekend om aaneengeschakelde kroegen. Op de hoek bij de Dommel vindt een verschuiving plaats naar aantrekkelijke restaurants. Tegenover Valencia opende enkele maanden geleden El Puente, pal tegen de brug over de Dommel. El Puente is Spaans voor brug. Mocht u denken dat de keuken Spaans georiënteerd is, niets is minder waar. El Puente wil alle wereldkeukens aan tafel combineren.

De verouderde locatie heeft een complete facelift gekregen. De voorkant is prachtig gerestyled. De glazen entree geeft meteen een kijk in de open keuken. De koks, onder leiding van chef Nick Spaan, zijn er geconcentreerd aan het werk. Wil je de kookkunsten op de voet volgen dan kun je aan de bar van het fornuis eten. Het restaurant is trendy ingericht. Een smal en lang restaurant met aan één kant tafels waar je uitkijkt op een magnifiek terras. Met uitzicht over de Dommel.

We klimmen op een barstoel en maken kennis met eigenaar en gastheer Berry Wijnen. Hij legt ons op enthousiaste wijze uit wat hij met El Puente wil bereiken. 'Bruggen' bouwen tussen mensen aan tafel. De gasten moeten zich op hun gemak voelen en met elkaar verbonden raken. Hij wil ons laten genieten van een avontuur over de hele wereld. Hij maakt ons nieuwsgierig.

Smakelijke reis

De kaart is op een houten plank geplakt en wenst ons een smakelijke reis over de wereld. Om een goede keuze te kunnen maken, ben je even aan het speuren. Dat doen we met een glas huiswijn, een Franse Sauvignon Blanc van het huis Tarani, fris zuur met een vleugje fruit in de afdronk, geen hoogvlieger maar prima 'doordrinkwijn' en een amuse, een maïskoekje met een cherrytomaatje, crème van avocado en schuim van chili. De bediening is ruimschoots aanwezig en neemt de moeite om de gasten de kaart uit te leggen.

We gaan een willekeurige reis maken door de kaart en komen uit in Nederland voor de rode biet, wintergroenten, ponzu (niet Nederlands) en biest (eerste melk van koe) en Zuid-Korea voor de zeeduivel met topinambur (aardpeer), kombucha (gefermenteerde zwarte thee), koolrabi. Het bordje met de diverse bereidingen van rode biet ziet er veelbelovend uit met knapperige dunne schotjes van rood meringueschuim op wintergroenten, crème van biest, vinaigrette van ponzu. Jammer dat het knapperige van de schotjes snel zacht wordt. Het bedekt uiteindelijk als een plakkerig geheel de zo veelbelovende ingrediënten.De mootjes zeeduivel zijn uitstekend gegaard. Met de friszure citrusolie goed in balans, een crème van topinambur en kombucha maken het af.

We komen aan in Italië en kiezen voor ravioli van eekhoorntjesbrood met zoete vulling, vergeten groenten, crème van pastinaak, cevenne ui en aardpeer, schuim van Parmezaanse kaas en eierdooier op 65 ˚C gegaard. Een uitstekende ravioli op een helaas te kleffe plakkerige crème van pastinaak. De Parmezaanse kaas in het schuim domineert. De eierdooier staat fier op het gerecht en is een aardig versiersel.

Mijn gast gaat naar Indonesië en krijgt een torentje van Procureur (nekstuk van Livar, Hollands varken) en spitskool, schuimpje van saté, zoetzure atjar, golden peanut in malletje op basis van pindacrème met een vleugje bladgoud en een krokantje van nasi goreng. Mooi gegaard vlees. Mooi gerechtje.

We gaan naar Japan voor het 48 uur gegaarde buikspek, ponzuvinaigrette, dashigel en gefermenteerde pompoen en Engeland voor kalfslende, kalfszwezerik, pompoencompote, een kleine cheesecake en Madeirasaus. De beide hoofdcomponenten, het buikspek, de kalfslende en kalfszwezerik zijn uitstekend en perfect bereid. Het overige is entourage wat het bordje er aantrekkelijk uit doet zien, maar geen indruk maakt.

Het zoete slot is guilty pleasure, een heimelijk pleziertje. We gaan de oceaan over naar Mexico voor kokosschuimpjes, lychee ijs, gel van lychee, krokante schotjes van meringue. En naar Amerika voor het 'Godfather dessert' met een eetbare creditcard van witte chocolade, roomijs, chocolademousse in krokante sigaar, dikke crème van witte chocolade in vorm van pistool en wit poeder wat omschreven staat als 'cocaïne. De humor van Godfather gaat aan ons voorbij. Buiten dat, twee smaakvolle desserts.

We vinden El Puente een aanwinst voor het Stratumseind. Het personeel is vriendelijk, de bordjes zien er stuk voor stuk verzorgd en mooi opgemaakt uit. Soms nét iets te veel gelletjes, crèmes en tipjes. Het is ook een kunst voor de chef om het bord los te laten. Goed is goed!

De kaart

- Je kunt bij El Puente terecht voor zowel de lunch als diner.

- De kaart is niet opgebouwd in voor-hoofd-en nagerecht maar heeft namen zoals subtiel, uitdagend, explosief, onweerstaanbaar, guilty pleasure.

- Alle gerechten hebben landnamen zoals Nederland, Italië of Amerika. Zo kun je een reis over de wereld maken.

- De gerechten variëren in prijs van 10 tot 15 euro.

Beoordeling

- Voorgerecht 6,0

- Tussengerecht 7,0

- Hoofdgerecht 7,0

- Nagerecht 7,0

- Bediening 7,5

- Ambiance 7,0

- Prijs/kwaliteit 7,5

De rekening

(2 personen, 4 gangen)



- 1x fris €3,00

- 2x glas huiswijn €9,00

- 1x nasi goreng €10,00

- 1x ravioli €11,00

- 1x buikspek €11,00

- 1x kalfslende €15,00

- 1x rode biet €10,00

- 1x zeeduivel €15,00

- 1x kokos €12,00

- 1x godfather €12,00

- 2x koffie €6,50

- karaf water €0,00



Totaal €114,50

Informatie