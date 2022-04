Een debat? Dat is het Van Abbedebat juist niet. Scholieren bespreken samen wereldproblematiek

Hoe voeren we een gesprek zonder de ander af te troeven? Die vraag stond woensdag centraal in het ongewone Van Abbedebat voor middelbare scholieren. Met een geheel passende finale.

,,Oh wacht, dit is een oplossingsgerichte vraag.” Een leerling van het Eckart College verbetert zichzelf bij het eerste ‘debat’ dat deze verslaggever bijwoont, tevens in de rol van jurylid. Een oplossing stokt namelijk het gesprek en argumenten voor of tegen zijn hier al helemaal uit den boze.

Quote Ik ben zo gewend om mijn gelijk te halen Kathelijne van Vliet, Rembrandt College

De naam Van Abbedebat bedriegt. Tussen de kunstcollecties proberen tachtig leerlingen van acht middelbare scholen elkaar namelijk niet te overtuigen. Wel delen ze in twee teams van vier hun kennis en inzichten over bijvoorbeeld Oekraïne of massaproductie.

Dat leidt tot vrij associëren. Zo mondt mijn probleemstelling over een mogelijke boycot van het WK voetbal in Qatar uit in overpeinzingen over sociale druk die voetballers ervaren maar ook de houding van Nederland in het verleden tegenover exploitatie.

Wie het best luistert, wint. Want leerlingen antwoorden op de vraag van de ander, om vervolgens toe te werken naar een nieuwe vraag. Na zo’n ‘cobat’ formuleert elke school een ‘drijfpunt’ waarin leerlingen het gesprek samenvatten en hoop en vrees uitspreken over de probleemstelling.

Gestrekt been

Stugge standpunten moeten de scholieren loslaten, al zien juryleden zoals ik in de eerste rondes een aantal scholieren er nog met gestrekt been invliegen. ,,Het is dan nog erg lastig. Ik ben zo gewend om mijn gelijk te halen”, zegt Kathelijne van Vliet (18), leerling van het Rembrandt College in Veenendaal, de enige niet-Brabantse deelnemer.

Toch haalt Kathelijne de dubbele eindstrijd. Deze editie kent voor het eerst vier finalisten, die evenveel cobatten ‘gewonnen’ hebben. Passend, vindt organisator Wouter Colpaert van Bureau Drijfpunt, want volgens hem ‘zijn er wel winnaars, maar is er geen competitie’.

De finalisten spreken over de rol van geloof en de betekenis van musea en bibliotheken in een sterk veranderde wereld. Decor is niet voor het niets het ‘parlement’ van kunstenaar Jonas Staal, gebaseerd op het democratisch zelfbestuur van Noord-Syriërs.

Uiteindelijk juichen naast leerlingen van het Van Maerlantlyceum uit Eindhoven ook Kathelijne en haar schoolgenoten. Hun gelijk hebben ze niet gehaald, de eindwinst immers wel.