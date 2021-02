Een digitaal bezoek van de koning aan Eindhoven, op zijn trouwdag nog wel

video Koning Wil­lem-Alexan­der bezoekt Eindhoven­se sportvere­ni­gin­gen

13 mei EINDHOVEN - Er zou een minister komen, hadden ze tegen Tom Essink van sportschool Essink in Eindhoven gezegd. ,,Ik stond al klaar toen iemand me influisterde dat het de koning was die langs zou komen. Twee minuten later stond ik oog in oog met Willem-Alexander.”