Een drive-in bioscoop op Stadhuisplein? ‘Creatief idee, maar niet toegestaan’

Alle bioscopen zijn gesloten. Alleen of met je partner toch op groot scherm een filmpje pikken in tijden van corona? In Zuid-Korea, Amerika en Portugal kan het, dankzij de drive-in bioscoop die er momenteel een comeback doormaakt. Chris de Zeeuw van culturele broedplaats en bioscoop Lab-1 aan de Keizersgracht bedacht een plan om dit ook in Eindhoven mogelijk te maken. De locatie: Stadhuisplein, met op het bordes een geankerd scherm van 5,5 meter, en de auto’s ervoor op het plein. Een andere locatie zou ook kunnen. Mensen blijven, met de ramen dicht, in de auto en mogen er niet uit. Er vindt geen contact en groepsvorming plaats. Beveiligers houden de boel in de gaten. Het bioscoopgeluid wordt via FM uitgezonden, waardoor bezoekers op hun autoradio kunnen luisteren. Je kaartje koop je online.

‘Verantwoorde manier’

,,Mijn idee is dat we iets moeten kunnen bieden, omdat het zo doodstil is”, zegt De Zeeuw. ,,Je kunt niks, alleen in huis zitten of wat rondlopen. Als je nou samen als stad iets op een verantwoorde manier kunt aanbieden, kunnen we toch nog iets maken van dit leven.” Hij postte het idee op Instagram en Facebook en kreeg honderden likes in enkele uren.

Samenkomst van auto's

De Zeeuw legde het plan voor aan de gemeente, maar die keurde het af. Woordvoerder Ilse Cornelis wijst op de noodverordening die momenteel van kracht is, en speciaal op artikel 2.1 waarin het verbod op samenkomsten en evenementen wordt geformuleerd. ,,Alle creativiteit ten spijt kunnen wij geen evenementenvergunning verlenen voor een dergelijke activiteit. Mensen samenbrengen staat haaks op alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we niet met velen bij elkaar zijn.” Ook al zou die samenkomst plaatsvinden in gesloten auto's.