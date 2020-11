Een duizendkoppig kerstkoor, met een solo van de baas: digitale kerstborrels zijn een hit

Jong PSV mist de grootste kansen en gaat onderuit in Helmond

28 november Jong PSV heeft vrijdagavond in Helmond een 1-0 nederlaag moeten slikken. De ploeg van Peter Uneken miste tegen Helmond Sport vooral na rust meerdere opgelegde kansen en vergat in ieder geval een punt mee te nemen. De Helmonders kregen in het verloop van de wedstrijd ook de nodige mogelijkheden, vooral via uitblinker en doelpuntenmaker Karim Loukili.