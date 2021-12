Een duurzame kerstboom is nog een hele klus: goed verzorgen ook na de feestdagen een must

Bestelbus en vrachtwa­gen botsen in Eindhoven, slachtof­fer zwaarge­wond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Op de Boutenslaan in Eindhoven is vrijdagmiddag een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelbus is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

10 december