Een écht afscheid wordt het niet voor juf Carla

Vrijdag was haar laatste werkdag op basisschool De Talisman. Een week eerder dan gepland. Dus was ook het kerstontbijt naar deze ochtend verplaatst. Om half elf kijken de kinderen een kerstfilm op het digibord. Het geeft juf Carla tijd om terug te blikken op haar loopbaan. Met haar kersverse diploma kleuteronderwijs kon ze in 1978 als 21-jarige aan de slag op de kleuterschool van de Christelijk Nationale Schoolvereniging in de Stokroosstraat. ,,Dat was een klein gebouw met twee lokalen, ook als kerk in gebruik én als ouderensoos. Als we ’s ochtends binnenkwamen, lagen de asbakken vol sigarenstompjes.”

Na vijf jaar gingen alle kleuterscholen en lagere scholen op in de basisschool. Hendriksen trok met haar kinderen naar de school op de hoek van de Leenderweg, waar nu de apotheek is gevestigd. Daar werd ze samen met het hoofd van de lagere school directeur. In 1993 kwam er een sanering in het Eindhovense basisonderwijs, wat leidde tot een samengaan van de christelijke en katholieke basisscholen in Zuidwest-Stratum. Dat was het begin van De Talisman aan de Seringenstraat.

Opgetrokken wenkbrauw

Dat ze haar hart aan de kleuters heeft verpand, hoeft ze niet te vertellen. Het wordt duidelijk als de film is afgelopen en het tijd is voor een tussendoortje. Terwijl een aantal kinderen helpt met het klaarzetten van bekers en bordjes, komt er een een knuffel halen. Met één opgetrokken wenkbrauw kan ze een ander die al te assertief is corrigeren. ,,Zie je, ze zijn zó spontaan, zó eerlijk, zeggen wat ze denken.” Ze probeert steeds een sfeer van vertrouwen op te bouwen, waarin zij bereid is iets voor de kinderen te doen en zij op hun beurt iets willen terugdoen.

Plezier is het belangrijkste in het kleuteronderwijs, stelt de juf. ,,Als een kind met plezier naar school gaat, komt het leren vanzelf. Ik zie het als mijn taak hen voor te bereiden op groep 3, waar het echte leren begint, zoals lezen en schrijven. Maar als ze er eerder aan toe zijn, geef ik ze die kans.” De laatste jaren was de trend toch om steeds meer te toetsen of het kind wel genoeg vorderingen maakt? ,,Wij toetsen weinig, want dat zijn toch momentopnames. Wel hebben we een leerlingvolgsysteem, maar dat is gebaseerd op observeren. We willen het kind in zijn geheel zien.”

Donderdagavond heeft ze al afscheid genomen van haar collega’s. ,,Ze hebben me nog even op mijn nummer gezet. Ik heb de reputatie een ‘poets’ te zijn. Dat werd wel duidelijk!”

Nog één dag per week

Al die jaren heeft ze fulltime gewerkt, alleen de laatste jaren kreeg ze als senior één dag per week vrij. En ook nu wil ze ‘haar’ kleuters niet helemaal loslaten: ze gaat als vrijwilligster elke dinsdag haar opvolgers een handje helpen. ,,Het lijkt me heerlijk om kinderen die dat nodig hebben extra aandacht te kunnen geven. Zoals een klassenassistente, ja.”