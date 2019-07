Een eeuw geleden bestond de hittegolf ook al in Eindhoven: ‘Warempel het wordt warm weder’

Hoe dat voelt, een hittegolf, stond nog vers in het geheugen na de zomer van 1923. Toen begon op 5 juli een reeks extreem hete dagen die maar liefst tien dagen lang duurde. De warmste dag viel toen op 11 juli met een temperatuur van 33,1 graden. Dat staat in schril contrast met de temperaturen anno 2019 die vermoedelijk tegen de 40 graden aanlopen.



Op 13 juli 1923 werd in de Nieuwe Tilburgsche Courant de balans opgemaakt: ‘De hittegolf die sinds vorige week over ons land is gekomen heeft ‘reeds een groot aantal slachtoffers geëischt. Volgens betrouwbare gegevens zijn thans reeds een 50 personen direct van de warmte overleden.’



Anno 2019 gaan er op verschillende plekken in het land zoutstrooiwagens de weg op. Want zout helpt het asfalt verkoelen en voorkomt dat het wegdek smelt. In 1924 gingen er ook wagens op pad: sproeiwagens. Want als er over de vele zandwegen een wagen voorbij stuifde, kon je elkaar een kwartier lang niet zien.