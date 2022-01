Een eigen ‘kantoor’ en betalen per minuut: flexwerken wordt net zoiets als een scooter huren

EINDHOVEN - Ben je het thuiswerken beu en wil je wel eens in een andere omgeving je werk doen? Dat kan. Via boekingsplatform Choosewise kun je je laptop openklappen op verschillende plekken in de stad. Bij Coffeelab in station Eindhoven Centraal kan dat sinds deze week ook.