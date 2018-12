Een einde aan het hokjesdenken? Nieuwe Omgevingswet gaat grote gevolgen hebben

Een nieuw fietspad over het traject van de oude spoorbaan tussen Boxtel en Veghel. Extra waterstromen vanuit nieuwbouwwijk Nuenen-West naar de Kleine Dommel. Oude watermolens die bij Liempde en Berlicum in ere worden hersteld. En een plan om ten zuiden van Sint-Oedenrode een groot gebied te creëren waar overtollig water heen kan stromen bij veel regenval. Het project Mozaïek Dommelvallei bestaat uit een stuk of twintig initiatieven rond de Dommel tussen Eindhoven en Den Bosch. De plannen zijn behoorlijk concreet, en passen prima bij de opgaven die de regio momenteel heeft. Hoe voeren we ons water af als het regent, en slaan we het op voor als het juist droog is? Hoe maken we het landschap aantrekkelijker en houden we zeldzame soorten in stand?