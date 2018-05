Een Eindhovens Netflix, maar dan met videogames

Het is eigenlijk heel simpel. Vergelijk het met Netflix en Spotify. Inloggen, een abonnement afsluiten en hupsakee, streamen maar. Het videogameplatform Utomik kwam twee jaar geleden in een zogenaamde bètaversie van de grond. ,,Als gebruikers een abonnement afsloten, waren zij er zeker van op de hoogte dat Utomik nog in ontwikkeling was", laat oprichter Doki Tops (39) weten.

De Eindhovenaar, die tot zijn 21ste in Reusel woonde, voegt eraan toe dat er simpelweg nog kinderziektes in zaten. Maar die zijn er nu dus uit. Nou ja, zo goed als. ,,De kans dat een game vastloopt is echt heel klein. Vandaar dat Utomik nu een volwaardig product is, en dus geen betàversie meer."

Tops vindt dat het bedrijf, dat dertig medewerkers in dienst heeft, 'heel veel stappen heeft gemaakt'. Zo loopt de dienst nagenoeg niet meer vast, is het aanbod gevarieerder, maar vooral meer uitgebreid.

En dat is niet onbelangrijk. Er zijn immers weinig klanten die oude videogames willen spelen. ,,We hebben aardig wat triple A-games aan ons aanbod toegevoegd. Denk dan aan spellen van gerenommeerde uitgevers als Warner Bros., Disney, SEGA, Deep Silver, IO Interactive en Take Two Interactive. Ook kunnen consumenten recenter uitgebrachte games spelen." Voorbeelden daarvan zijn games uit de Lego-serie, maar ook titels als Dead Island, Hitman en Saints Row.

Het spellenaanbod bestaat op dit moment uit 760 videogames. Een flinke stijging vergeleken met twee jaar geleden, toen Utomik-gebruikers uit 150 spelletjes konden kiezen. ,,We proberen een goede balans te vinden tussen hardcore games en casual games. Ofwel: games voor de echte fanaten en spellen voor kinderen", legt Tops uit.

Een groot en gevarieerd spellenaanbod is volgens Tops belangrijk. Hij legt uit dat ze in de beginfase 'alles pakten wat ze pakken konden'. Tegenwoordig ligt dat anders. Nu is het zo dat uitgevers zelf met spellen komen en Utomik de luxe heeft games te weigeren. Tops: ,,Ook hebben we ninja's (gebruikers) die games voor ons testen. Als blijkt dat zij het niks vinden, overwegen wij natuurlijk eerder om een bepaald spel niet toe te voegen aan ons aanbod."'

Gebruikers betalen 6,99 euro per maand voor een abonnement. Hoeveel gebruikers Utomik heeft, wil Tops niet zeggen. Wel dat 65 procent van die gebruikers man is en 35 procent vrouw. ,,We zijn nog niet winstgevend, maar we zitten in de lift."