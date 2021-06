Een Eindhovense coalitie tegen eenzaamheid is in de maak

Tijdens een netwerkbijeenkomst is een volgende stap gezet. Alle aanwezige partijen hebben zich uitgesproken om zich daadwerkelijk in te gaan zetten om het taboe rondom eenzaamheid aan te pakken. De aanzet voor een samenwerking in een Eindhovense coalitie is gemaakt.

Initiatiefnemers Jeroen Pijnenburg en Tom van Campen zijn nu vier jaar onderweg met Eindhoven in Contact. Hun doel is dat Eindhovenaren in 2025 vrij in gesprek kunnen gaan met elkaar over gevoelens van eenzaamheid. Wat begonnen is in 2017 met een symposium over eenzaamheid is inmiddels een stevig samenwerkingsverband geworden met zo’n 21 zorg- en welzijn professionals zoals; Lumens, WIJeindhoven, Vitalis, Archipel, Fontys Hogescholen, Summa, GGD en de gemeente.

Quote De vrijblij­vend­heid is voorbij. We werken nu aan een coalitie waar op basis van wederkerig­heid met elkaar afspraken worden gemaakt. Jeroen Pijnenburg, Stichting Eindhoven in Contact

,,De afgelopen jaren is veel gesproken over onze missie, visie en intenties. Maar de vrijblijvendheid is voorbij. We werken nu aan een coalitie waar op basis van wederkerigheid met elkaar afspraken worden gemaakt.Dat gaat over vragen als wie levert welke expertise en wat gaan we met elkaar ondernemen”, zegt Pijnenburg.

De gemeente Eindhoven heeft zich ook aangesloten en wil het thema onderbrengen bij het preventieakkoord Gezondheid. Tom van Campen: ,,Eenzaamheid is geen ziekte, maar de gevolgen hebben impact op het fysieke en psychische welbevinden en uiteindelijk ook invloed op de ziektekosten. Samen met de gemeente, GGD en alle partijen willen wij, ieder op eigen wijze, werken aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en een preventieakkoord Eenzaamheid opstellen.”

Volledig scherm Eenzaamheid voorkomen of ermee omgaan, dat is het doel van de stichting Eindhoven in Contact. © Thinkstock

In het akkoord komen maatregelen die leiden tot een duurzaam effectieve aanpak. Overigens benadrukken beide initiatiefnemers dat het doel niet is om eenzaamheid op te lossen, maar te leren ermee om te gaan. ,,Het is ongemakkelijk om een gesprek te voeren over eenzaamheid. Maar alleen al luisteren en aandacht is voldoende dan blijkt vanzelf wat er nodig is”, legt Van Campen uit.

App wegwijzer eenzaamheid

Ook wil de stichting het makkelijker maken om te vinden wie, wat doet en voor welke vorm (sociale, emotionele) van eenzaamheid. ,,We willen een app ‘wegwijzer eenzaamheid’ ontwikkelen voor professionals, vrijwilligers die met “eenzame mensen” werken en inwoners zelf die iets willen doen aan hun eenzaamheid. Om versnippering tegen te gaan, willen we aansluiten bij bestaande platforms”, zegt Van Campen.

Pijnenburg: ,,Nu de positieve energie vasthouden en met alle deelnemers de coalitie inrichten en aan slag met het preventieakkoord.”