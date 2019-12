Een Eindhovense snoepwinkel vol nostalgie

De ‘Zoete Inval’ is een snoepwinkel vol nostalgie. De winkel zit in een industrieel pand maar het ademt nog echt een sfeer uit van vroeger. Op de schappen in de winkel staan grote weckpotten vol met allerlei soorten snoep en op alle details is gelet. Via onder andere Marktplaats heeft eigenaresse Linda van Boven (33) spulletjes uit grootmoeders tijd verzameld die in de winkel zijn neergezet.