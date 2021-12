Een elektrische truck voor lange afstanden? Uitvinder Leon Lauwers uit Netersel gelooft in zijn revolutionaire aandrijflijn

Wie maakte in 1959 een stenen paardje voor in het Eindhoven­se Dommel­plant­soen?

EINDHOVEN - Ergens in 1959 werd er in het Eindhovense Dommelplantsoen het beeld van een paardje geplaatst. Wie weet nog wat de aanleiding was en wie de maker van het beeld was? En staat het beeld er vandaag de dag eigenlijk nog? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

