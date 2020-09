Een en al bedrijvigheid bij Remmelt

Als je even met Remmelt praat, heb je snel in de gaten dat hij er niet de persoon naar is om lang stil te zitten. Wanneer hij een idee heeft, voert hij het doorgaans ook uit. Op die manier vertrok hij in 2015 ook naar Silicon Valley in de Verenigde Staten, hét walhalla voor tech-startups. ,,Ik zag een documentaire waarin werd gesproken over een school for heroes in Silicon Valley. Tijdens een crash course van veertien weken zou je alles leren wat je zou moeten weten om een startup succesvol op te zetten. Dat leek me wel wat. En dus ben ik naar Amerika gegaan.”