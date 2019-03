Een etmaal wachten voor gratis ijs van Baskin-Robbins in Eindhoven

VideoEINDHOVEN - Dik 25 uur in de rij voor een jaar lang gratis ijs. Cas Schings (19) uit Eindhoven heeft het er graag voor over. Woensdagochtend om halftien plofte hij neer op de trappen richting de kelder van winkelcentrum Piazza in Eindhoven.

Donderdag om 11 uur opent daar de vestiging van de Amerikaanse ijsketen Baskin-Robbins en de eerste vijftig in de rij krijgen een jaar lang iedere week tien euro gratis ijs.

Gratis ijs én donuts

Schings was de eerste in de rij en kreeg een uurtje later gezelschap van zijn vriendin Kim Brewel (19) uit Nuenen. Ervaringsdeskundigen want vorig jaar stonden ze ook al samen in de rij toen Dunkin’ Donuts in de Piazza open ging. Nagenoeg iedere week komen ze sindsdien zes gratis donuts halen. ,,Nog zes weken hebben we dadelijk gratis ijs én donuts”, constateert Schings tevreden.

Volledig scherm Mensen in de rij voor Baskin-Robbins in de kelder van de Eindhovense Piazza. De Amerikaanse ijsketen opent daar donderdag om 11 uur. © Diede Hoekstra

Bang om letterlijk uit hun jasje te groeien, zijn de wachtenden in de rij niet. ,,Met de donuts is dat ook niet gebeurd”, aldus Brewel. ,,Ik werk in een sportschool dus dat scheelt.” ,,En we delen ook veel uit”, vertelt Dana van Kasteren die (met eveneens een donuts-abonnement op zak) als vierde aansloot in de rij. ,,Met gratis eten maak je altijd vrienden hé.”

Spelletjes